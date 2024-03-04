Мужчина вошел в магазин, выбрал флакон с парфюмированной водой и пошел дальше. Платить за товар, похоже, изначально не входило в его планы.

Мужчина вошел в магазин, выбрал флакон с парфюмированной водой и пошел дальше. Платить за товар, похоже, изначально не входило в его планы.

Сотрудники полиции разыскивают в Омске мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

– По предварительным данным, он не расплатился за флакон парфюмированной воды стоимостью 4 000 рублей в магазине по проспекту Мира, – объяснили в УМВД России по Омской области.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина, одетый во все черное, заходит в магазин, берет что-то с полки, после этого разворачивается и уходит.

В Омской полиции просят тех, кто узнал этого человека или владеет информацией о его местонахождении, сообщить по номерам 79-35-02, 79-27-93, 79-28-93, 8-950-338-05-34 или 102.