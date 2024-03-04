Омск-Информ
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·Образование

В школах города начали работать профильные медицинские классы. Школьников обучают преподаватели медуниверситета.

В четырех омских школах начали работать профильные медицинские классы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, с учениками гимназий № 19, 139, 147, а также школы № 7 уже занимаются преподаватели Омского медицинского университета.

– Уверен, что практика профильных классов в школах поможет ребятам с выбором профессии, – отметил Хоценко.

Кроме того, школьники смогут использовать материально-техническую базу ОмГМУ.

·Образование

В школах города начали работать профильные медицинские классы. Школьников обучают преподаватели медуниверситета.

В четырех омских школах начали работать профильные медицинские классы. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, с учениками гимназий № 19, 139, 147, а также школы № 7 уже занимаются преподаватели Омского медицинского университета.

– Уверен, что практика профильных классов в школах поможет ребятам с выбором профессии, – отметил Хоценко.

Кроме того, школьники смогут использовать материально-техническую базу ОмГМУ.