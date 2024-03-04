Все отнятое у женщины ее сожитель за неделю успел сдать в ломбард и на вырученные деньги отвел душу полностью. Потом его задержали.

Все отнятое у женщины ее сожитель за неделю успел сдать в ломбард и на вырученные деньги отвел душу полностью. Потом его задержали.

В омскую полицию обратилась женщина с заявлением о краже ювелирных изделий. Похищенное 44-летняя омичка оценила в 80 тыс. рублей.

Выяснилось, что недавно женщина познакомилась в интернете с 42-летним мужчиной. Отношения, похоже, сложились быстро, поскольку они сразу решили жить вместе. Однако разрушилась идиллия уже через два дня: возлюбленный сначала просил, а затем требовал 5 тыс. рублей на алкоголь.

– Получив отказ, он схватил женщину за руки и шею, после чего сорвал с омички золотые украшения: цепь с кулоном и два браслета. После совершенного нападения скрылся, – уточнили в УМВД России по Омской области.

Мужчину полицейские задержали в селе Покровка Омского района. За неделю он успел сдать все украденные украшения в ломбард и выручить за них 18 700 рублей. Потратил эти деньги на алкоголь, которого ему так не хватало.

На вспыльчивого любителя выпивки завели уголовное дело о грабеже, и теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. Раньше у мужчины уже были проблемы с законом – из-за неуплаты средств на содержание детей.