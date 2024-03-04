Омск-Информ
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·Происшествия

Причину этого пожара выясняют специалисты МЧС.
Вчера на улице Граничной в Кировском округе произошел пожар в 4-квартирном доме. Как сообщили в МЧС, огонь повредил две квартиры, одну полностью, в другой – только внутреннюю отделку.
На момент прибытия пожарных горела квартира № 4 и шел дым из квартиры № 1. Была угроза перехода огня на соседний дом, но пожарным удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 60 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.
·Происшествия

Причину этого пожара выясняют специалисты МЧС.
Вчера на улице Граничной в Кировском округе произошел пожар в 4-квартирном доме. Как сообщили в МЧС, огонь повредил две квартиры, одну полностью, в другой – только внутреннюю отделку.
На момент прибытия пожарных горела квартира № 4 и шел дым из квартиры № 1. Была угроза перехода огня на соседний дом, но пожарным удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 60 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.