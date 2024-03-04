Мужчина, находясь пьяным, увидел бездомную собаку и решил ее съесть. Перед этим он ее жестоко убил.

Мужчина, находясь пьяным, увидел бездомную собаку и решил ее съесть. Перед этим он ее жестоко убил.

В отделе полиции № 3 возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Поводом для этого стало убийство бездомной собаки.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России, инцидент произошел в начале февраля. Полицейским поступило сообщение об обнаружении тела собаки во дворе частного дома на улице Торговой. Стражи порядка сразу же выехали на место происшествия.

Выяснилось, что убийство совершил 32-летний омич, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина рассказал, что увидел бездомную собаку на улице и решил ее убить, чтобы потом съесть. Он взял животное за задние лапы, ударил об лед, ножом перерезал горло, а потом нанес несколько ударов топором. После этого живодер выпотрошил собаку.

– Согласно заключению судебной ветеринарно-биологической экспертизы, смерть животного наступила вследствие обильной кровопотери. Травматические повреждения в области шеи привели к гибели животного, – отметили в ведомстве.

Убийца уже был судим за кражу, угон, грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.