Медиа-эксперты проанализировали тезисы и методы предвыборных кампаний кандидатов в президенты России, выделив их наиболее сильные стороны.

Медиа-эксперты проанализировали тезисы и методы предвыборных кампаний кандидатов в президенты России, выделив их наиболее сильные стороны.

До выборов президента РФ осталось меньше двух недель. Все чаще по ТВ можно увидеть дебаты и политическую рекламу четырех кандидатов: Владислава Даванкова от «Новых людей», действующего главы государства Владимира Путина, Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР. Журналисты проанализировали, что обещают кандидаты в Президенты в своих видеороликах.

Владислав Даванков сделал упор на человеческие истории. В ролике про науку он рассказывает о своем дедушке — знаменитом химике. И тут же предлагает, чтобы зарплата школьных учителей была не меньше 75 тыс. рублей, а в науку привлекали дополнительные инвестиции. Тезис о необходимости поднять зарплату врачам иллюстрирует рассказом о том, как в ковид медики спасли ему жизнь. При этом самый молодой кандидат, которому на днях исполнилось 40 лет, рисует образ будущего: дает пять роботу, осматривает передовые производства. Даванков выступает за то, чтобы модернизация затронула каждое предприятие, после чего вырастут зарплаты. Владислав Даванков часто упоминает свою предвыборную программу, и, кстати, это единственный из кандидатов, выложивший ее в открытый доступ на своем сайте.

Владимир Путин в роликах использует яркие и узнаваемые образы. Например, сравнивает Россию с медведем, который никому не отдаст своей тайги. В других видео показываются технологические достижения страны за последние 20 лет. Видео во многом типичны для предвыборных кампаний и нацелены на телевизионную аудиторию. Что касается предвыборной программы, то эксперты называют ей послание Федеральному собранию, состоявшееся на прошлой неделе. В нем Владимир Путин обозначил приоритеты на ближайшие шесть лет.

Леонид Слуцкий сделал ставку на образ предыдущего главы ЛДПР Владимира Жириновского. В предвыборном ролике секретарша хочет убрать табличку с именем Владимира Вольфовича с рабочего стола, но слышит резкое: «Нет, оставьте!». Такое позиционирование легко объяснить: узнаваемость Жириновского намного больше, чем у любого другого члена ЛДПР, а после смерти многие начали считать его чуть ли не провидцем. Леонид Слуцкий подчеркивает, что остается верным заветам Жириновского. Что касается предвыборной программы ЛДПР, то она изложена в 11 пунктах.

Николай Харитонов тоже ностальгирует по СССР в целом.

— Поиграли в капитализм — и хватит! — заявляет кандидат в президенты в своем ролике.

И одновременно сжимает кулак, показывая решительный настрой. В другом ролике он стоит в прихожей. За кадром раздаётся женский голос: «Николай, ты куда?» Самый возрастной кандидат немного ворчливо отвечает: «Куда-куда? На работу, в Кремль!» Агитация явно рассчитана на тех, кто хотел бы вернуться в Советский Союз. Свою программу Николай Харитонов разместил не в интернете, а в газете.

Напомним, выборы президента продлятся три дня и пройдут 15–17 марта.