Женщина имела доступ ко всем расчетным счетам организации. Этим она и решила воспользоваться.
Ленинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего председателя правления товарищества собственников недвижимости «ФИОРД». Она признана виновной по статье «Присвоение и растрата».
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в течение трех лет, с 2016 по 2019 год, женщина имела доступ к кассе и расчетному счету организации. Этим она и воспользовалась. На свой счет руководитель перевела более 3,8 млн рублей.
– При этом женщина отразила в бухгалтерской документации, что денежные средства потрачены на хозяйственные нужды товарищества. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обязав в полном объеме возместить причиненный ущерб, – отметили в надзорном ведомстве.
После оглашения приговора женщину взяли под стражу.