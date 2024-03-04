Женщина приехала в лес, чтобы забрать из тайника партию запрещенных веществ.

Женщина приехала в лес, чтобы забрать из тайника партию запрещенных веществ.

Омские полицейские задержали 37-летнюю иностранку, которая подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Незаконную подработку она нашла в интернете. Кураторы отправили ее в Омск, где она сняла квартиру, а вскоре получила координаты тайника с запрещенными веществами.

Женщина вызвала такси и поехала в лес недалеко от деревни Подгородки за наркотиками, но, как только она начала вытаскивать вещества из тайника, ее задержали полицейские. Веществом в закладке оказался метадон, вес закладки составил 197,3 г.

Теперь стражи порядка возбудили в отношении иностранки уголовное дело. Куйбышевский суд отправил женщину в СИЗО на время следствия.

Полицейские устанавливают личности подельников наркоторговки.