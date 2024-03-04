Жилплощадь в 86-летнем доме владелец оценил в 17,5 млн рублей.

Жилплощадь в 86-летнем доме владелец оценил в 17,5 млн рублей.

В Омске выставили на продажу квартиру в шестиэтажке на Ивана Алексеева за 17,5 млн рублей. Площадь трехкомнатной жилплощади составляет 64 кв. м.

Отметим, что дом построили еще до Великой Отечественной войны. Его окна выходят на здание регионального правительства и стадион «Динамо».

В квартире высокие потолки и просторная лоджия. Комнаты обставлены диванами из парчи и другой мебелью, а также с гобеленами на стенах. Во дворе имеется парковка и ячейка для хранения.