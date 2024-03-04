Женщина получила сообщение от «ректора», который попросил ее помочь неким сотрудникам банка.

Женщина получила сообщение от «ректора», который попросил ее помочь неким сотрудникам банка.

Вечером сотрудница отдела полиции № 1 Екатерина Богомазова проходила мимо банка на улице Конева. Рядом со зданием она заметила пенсионерку, которая выглядела обеспокоенно. Женщина разговаривала по громкой связи, и тогда сотрудница полиции поняла, что пенсионерка беседует с мошенниками.

– Майор полиции Богомазова, не раздумывая, подошла к женщине, представилась и предъявила служебное удостоверение. Но даже это не сразу остановило пенсионерку. Она тут же сказала о появлении сотрудника полиции собеседнику, на что тот стал уверять: никому не верьте, это не настоящий сотрудник. Тогда Екатерина вмешалась в разговор и в итоге прекратила его, заблокировав номер телефона злоумышленника, – рассказали в полиции.

Оказалось, что пожилая женщина общалась с преступниками еще с обеда. В сумке у омички находилось 100 тыс. рублей, которые она хотела перевести мошенникам.

72-летняя женщина рассказала, что работает преподавателем в вузе. В мессенджере ей пришло сообщение, якобы от ректора, который и попросил выполнять все требования неких сотрудников банка.

Пенсионерка поблагодарила сотрудницу полиции за помощь.