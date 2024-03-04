Омск-Информ
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·Происшествия

Двое мужчин получали деньги просто так в течение четырех лет.
Омская транспортная прокуратура провела проверку деятельности образовательных учреждений своего профиля и нашла нарушения. В результате правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при трудоустройстве.
В одну из образовательных организаций Омска (в ведомстве не сообщают, о каком именно вузе или колледже идет речь) с 2018 по 2022 гг. фиктивно устроили двух рабочих. Мужчины числились в штате, получали зарплату, но фактически трудовую деятельность не осуществляли. За это время они получили более 700 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела контролирует транспортная прокуратура.
1321
·Происшествия

Двое мужчин получали деньги просто так в течение четырех лет.
Омская транспортная прокуратура провела проверку деятельности образовательных учреждений своего профиля и нашла нарушения. В результате правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при трудоустройстве.
В одну из образовательных организаций Омска (в ведомстве не сообщают, о каком именно вузе или колледже идет речь) с 2018 по 2022 гг. фиктивно устроили двух рабочих. Мужчины числились в штате, получали зарплату, но фактически трудовую деятельность не осуществляли. За это время они получили более 700 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела контролирует транспортная прокуратура.
1321