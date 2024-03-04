Между мужчинами произошел конфликт, который закончился трагедией. В ссоре также пострадала родная сестра погибшего.

Между мужчинами произошел конфликт, который закончился трагедией. В ссоре также пострадала родная сестра погибшего.

В Омской области присяжные заседатели признали местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двух человек, повлекшем по неосторожности смерть одного из них.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел три года назад, 10 апреля 2021 года. У 32-летнего жителя аула Коянбай Таврического района случился конфликт с 31-летним знакомым. Вскоре ссора переросла в драку, которая закончилась трагедией. От травм младший из мужчин скончался. Кроме того, в конфликте участвовала его 36-летняя родная сестра. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

– Вину в совершении преступлений мужчина не признал, однако присяжные посчитали убедительной версию стороны обвинения, единогласно посчитав его виновным. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области, – добавили в надзорном ведомстве.

В ближайшее время состоится еще одно судебное заседание. Там мужчине вынесут приговор.