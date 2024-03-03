После двух периодов «Авангард» уступал сопернику в две шайбы, но затем встрепенулся и пошел крушить все на своем пути. А в овертайме сломил сопротивление соперника.

После двух периодов «Авангард» уступал сопернику в две шайбы, но затем встрепенулся и пошел крушить все на своем пути. А в овертайме сломил сопротивление соперника.

Сегодня состоялся второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ладой». Напомним, что первый матч «ястребы» выиграли очень уверенно со счетом 5:1, а в его конце произошла массовая драка.

Но сегодня ничего похожего не было. Матч получился абсолютно другим. Продолжения драки не последовало, были лишь небольшие стычки. И о такой результативности со стороны «Авангарда», как в первой игре, уже не было речи. А вот «Лада» преобразилась.

И если у «Авангарда» изменений в составе не было, то главный тренер «Лады» Олег Браташ выпустил четырех новых игроков. Один из них, Никита Попугаев, и открыл счет. Но произошло это только ближе к середине второго периода. А затем капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов схлопотал удаление, которое реализовал нападающий «Лады» Егор Бабенко, для которого эта шайба стала всего лишь третьей в нынешнем сезоне.

У «Авангарда» же было много брака и в передачах, и при приеме шайбы и при бросках. Реализация большинства также оставляла лучшего. Стоит отметить и защитников «Лады», которые, в отличие от первого матча, не совершали грубых ошибок, а играли очень надежно. Казалось, что результат предопределен.

Но в третьем периоде «ястребы» встрепенулись, устроили штурм ворот соперника, и это принесло результат. После массированной бомбардировки в течение минуты отличились Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов.

При счете 2:2 игра перешла в овертайм. Он продлился 7 минут и завершился в пользу «Авангарда». Решающую шайбу забросил Иван Николишин.

В итоге «Авангард» победил со счетом 3:2 и теперь ведет в серии – 2:0. Следующие две игры команды проведут в Тольятти и 7 марта.