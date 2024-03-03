По словам местных жителей, дорожная техника почистила проезжую часть на улице Дианова, но завалила снегом въезд на парковку, из-за чего машины оказались заблокированы.

По словам местных жителей, дорожная техника почистила проезжую часть на улице Дианова, но завалила снегом въезд на парковку, из-за чего машины оказались заблокированы.

Жители дома № 30 по улице Дианова пожаловались в соцсетях на работу дорожной техники 1 марта. В этот день, по словам омичей, грейдер, чистивший дорогу в районе пешеходного перехода, завалил снегом въезд на парковку перед домом, а также пешеходную дорожку.

В результате работы дорожной техники машины омичей оказались заблокированы на парковке, из-за чего некоторые жители опоздали на работу. Затруднен и проход пешеходов по дорожке.

Омич Андрей Аксентьев сообщил, что несколько раз звонил в УДХБ, но ситуация по состоянию на вчерашний вечер не изменилась.