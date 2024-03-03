Сельчанин находился в длительном запое. Он ходил за пивом уже с 7 часов утра, потом повторял свои походы.

Сельчанин находился в длительном запое. Он ходил за пивом уже с 7 часов утра, потом повторял свои походы.

В круглосуточном магазине, находящемся в поселке Новоомском, за два дня произошло целых четыре кражи. Сотрудники магазина обратились в полицию,так как преступления не прекращались.

Полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что в первый день в магазин приходил один и тот же мужчина и воровал по полторашке пива. Кражи происходили в 7, 9 и 12 часов. На следующий день в 7 часов утра магазинный вор вернулся на место своих преступлений и взял еще одну полторашку. А в другом магазине посетитель уже открыто украл пиво.

Любитель пива хорошо был знаком стражам порядка. Это 37-летний местный житель, у которого меньше месяца назад закончилось наказание в виде принудительных работ за ранее совершенный грабеж. Также до этого преступник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Полицейские пришли домой к мужчине, где и задержали его. Свои действия сельчанин объяснил длительным запоем.

– В настоящее время участковый уполномоченный полиции по каждому факту устанавливает обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.