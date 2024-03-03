Перед морозами, которые ожидаются на 8 Марта, в регионе установится плюсовая температура.

Перед морозами, которые ожидаются на 8 Марта, в регионе установится плюсовая температура.

В начале следующей недели погода в Омской области будет радовать местных жителей. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 4 марта, ожидается умеренно теплая и снежная погода. Ночью возможны небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, со скоростью 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с днем. Температурный режим ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем – от +1 до –4°.

5 марта погода будет схожей с предыдущим днем. Ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег) и юго-западный, западный ветер со скоростью 5–10 м/с ночью и 7–12 м/с днем. Температура ночью опустится до –2...–7°, а днем будет держаться на уровне +2...–3°. На дорогах возможно появление гололедицы.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на 8 Марта ожидаются морозы.