Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина шел рядом с железнодорожными путями, и воздушным потоком его затянуло под поезд. Он погиб.

На станции Мариановка накануне произошла трагедия. Там погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Омского ЛУ МВД России, 39-летний местный житель находился в непосредственной близости от железнодорожных путей, когда по ним шел грузовой поезд. Воздушным потоком мужчину затянуло под проходящий состав. Травмы оказались несовместимые с жизнью. Житель Марьяновки погиб.

Сейчас проверку проводят транспортные полицейские.

·Происшествия

Мужчина шел рядом с железнодорожными путями, и воздушным потоком его затянуло под поезд. Он погиб.

На станции Мариановка накануне произошла трагедия. Там погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Омского ЛУ МВД России, 39-летний местный житель находился в непосредственной близости от железнодорожных путей, когда по ним шел грузовой поезд. Воздушным потоком мужчину затянуло под проходящий состав. Травмы оказались несовместимые с жизнью. Житель Марьяновки погиб.

Сейчас проверку проводят транспортные полицейские.