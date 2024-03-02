Омск-Информ
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·Общество

На улице Гагарина в доходном доме Зайцева хотят открыть ресторан. Помещение уже сдают в аренду.

В Омске в бывшем доходном доме В.И. Зайцева на улице Гагарина сдают в аренду помещения под ресторан.

В аренду предлагают первый этаж площадью 650 кв. м и подвальные помещения – 612 кв. м. В объявлении говорится, что во дворе и вдоль улицы Гагарина можно будет сделать террасы, а также обустроить 40 парковочных мест в Больничном переулке. Среди плюсов – высокий автомобильный и пешеходный трафик и большое количество офисных сотрудников.

Однако стоимость аренды собственник не указывает.

·Общество

На улице Гагарина в доходном доме Зайцева хотят открыть ресторан. Помещение уже сдают в аренду.

В Омске в бывшем доходном доме В.И. Зайцева на улице Гагарина сдают в аренду помещения под ресторан.

В аренду предлагают первый этаж площадью 650 кв. м и подвальные помещения – 612 кв. м. В объявлении говорится, что во дворе и вдоль улицы Гагарина можно будет сделать террасы, а также обустроить 40 парковочных мест в Больничном переулке. Среди плюсов – высокий автомобильный и пешеходный трафик и большое количество офисных сотрудников.

Однако стоимость аренды собственник не указывает.