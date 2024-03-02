Мужчина начал приставать к 14-летней школьнице из Нижнего Новгорода, когда она спала. Омича задержали.

Мужчина начал приставать к 14-летней школьнице из Нижнего Новгорода, когда она спала. Омича задержали.

На станции Кузнецк Пензенской области задержали 42-летнего омича. Мужчина начал приставать к 14-летней школьнице из Нижнего Новгорода в поезде. О неприятном инциденте рассказали в Telegram-канале Mash Siberia.

По словам мужчины, он увидел большую грудь и решил ее потрогать, когда девочка спала. Школьница проснулась от того, что ее кто-то трогает. На вопрос о том, что мужчина делает, тот сбежал.

О случившемся подросток сразу же рассказала проводнице и полицейским.