Новому подрядчику, который достроит школу в Исилькуле, обещают заплатить на 85 млн рублей больше.

Новому подрядчику, который достроит школу в Исилькуле, обещают заплатить на 85 млн рублей больше.

В Омске снова ищут подрядчика, который завершит строительство проблемной школы в Исилькуле. Правда, теперь ему готовы заплатить на 85 млн рублей больше. Цена выросла с 505 до 589 млн рублей. Кроме того, подрядчику заплатят аванс – 20 % от цены.

Образовательное учреждение по-прежнему нужно достроить до 31 октября. Сейчас его готовность составляет примерно 40 %.

Напомним, школу в Исилькуле начали строить еще в 2020 году. Работы растянулись на четыре года, так как постоянно возникали проблемы с подрядчиками. Они не выполняли свои обязанности. А в ноябре прошлого года стражам порядка и вовсе пришлось завести уголовное дело по статье «Мошенничество».