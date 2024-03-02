Парень через интернет купить музыкальную колонку за 71 тыс. рублей. Он оформил доставку, но оборудование так и не пришло.

Парень через интернет купить музыкальную колонку за 71 тыс. рублей. Он оформил доставку, но оборудование так и не пришло.

В отдел полиции № 4 обратился 26-летний омич. Он рассказал, что хотел купить музыкальную колонку, но стал жертвой аферистов.

Оборудование молодой человек нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений, связался с продавцом, который проживал в Московской области, и уже вместе они решили оформить доставку транспортной компанией, потому что товар оказался габаритным.

На электронную почту омича пришел трек-номер заявки, а также бланк для заполнения реквизитов банковской карты. Парню в подтверждение своих слов и действий отправили даже фото упакованной колонки. После этого у него списали деньги – 71 тыс. рублей. Вскоре продавец стал настаивать на еще одной операции, якобы платеж не прошел. Однако молодой омич заподозрил что-то неладное и обратился к стражам порядка.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».