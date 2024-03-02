В соцсетях мужчина познакомился с девушкой, которая пригласила его в театр. Нужно было купить ей билет.

В соцсетях мужчина познакомился с девушкой, которая пригласила его в театр. Нужно было купить ей билет.

В последний день февраля 32-летний омич стал жертвой мошенников. Об инциденте рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой, которая пригласила его спектакль и попросила купить ей билет. В мессенджере она выслала фишинговую ссылку якобы на сайт театра, где омич выбрал билет и ввел данные своей банковской карты, с которой мгновенно были списаны 5 980 рублей.

Позже выяснилось, что сведения о купленном билете отсутствовали. Мужчина обратился в техподдержку сайта. Там ему предложили вернуть оплаченные деньги путем заполнения специальной формы. После введения данных банковской карты со счета потерпевшего вновь была списана та же сумма.

Тогда любитель театра понял, что нарвался на жуликов. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как рассказали в прокуратуре, всего с начала этого года зарегистрировали 822 дистанционных мошенничеств. Только за прошлую неделю их произошло 74. За весь период причиненный ущерб составил более 180 млн рублей.