Рекомендации касаются и водителей транспортных средств, и пешеходов. В снег обзор существенно ограничен.

Рекомендации касаются и водителей транспортных средств, и пешеходов. В снег обзор существенно ограничен.

В связи с ухудшением погодных условий в Омской области Госавтоинспекция призвала всех участников дорожного движения быть предельно бдительными. Водителям нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал, чтобы иметь возможность безопасно реагировать на неожиданные ситуации.

При выполнении поворотов, перестроениях и обгонах следует вести машину плавно, избегая резких движений, снижать скорость. При появлении пешеходов на проезжей части нужно быть предельно внимательными.

– Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен, – отметили в ГИБДД. – Пешеходам необходимо помнить, что переходить через дорогу нужно только убедившись, что вас точно видят и пропускают.

В случае возникновения опасной ситуации участников дорожного движения просят немедленно сообщать об этом в Госавтоинспекцию по телефону 102.