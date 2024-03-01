По словам родителей учеников, в столовой школы № 109 не хватает стульев, поэтому дети вынуждены есть стоя. В мэрии города проблему признали.

По словам родителей учеников, в столовой школы № 109 не хватает стульев, поэтому дети вынуждены есть стоя. В мэрии города проблему признали.

Родители детей, которые обучаются в омской школе № 109 на улице 4-й Поселковой, пожаловались бывшему мэру города, а ныне депутату Госдумы Оксане Фадиной на то, что ученики вынуждены питаться в столовой стоя.

– Стульев в столовой не хватает. Дети едят стоя, – пишет одна из омичек.

В мэрии города на жалобы родителей сразу же отреагировали и признали, что такая проблема в школе действительно существует.

– К сожалению, столовая в школе № 109 действительно очень маленькая и ученики принимают пищу частично сидя, частично стоя. Администрация школы № 109 просит родителей и обучающихся с пониманием отнестись к данной ситуации, – заявили в ведомстве.

Отметим, что недавно в это образовательное учреждение перевели 12 начальных классов из школы № 18. Ее закрыли на капитальный ремонт.