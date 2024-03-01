В конкурсе будут участвовать 20 девушек из четырех силовых структур. Омичи могут отдать свой голос.

В конкурсе будут участвовать 20 девушек из четырех силовых структур. Омичи могут отдать свой голос.

Редакция издания «Вечерний Омск» сегодня, 1 марта, запустила конкурс «Леди в погонах». Омичи должны выбрать самую красивую сотрудницу в погонах. В конкурсе примут участие 20 девушек из четырех структур – УМВД, МЧС, УФСИН и УФССП.

Голосование будет проходить онлайн на сайте издания до 9 марта. Три представительницы от каждого ведомства, которые наберут наибольшее количество голосов, получат подарки.

Свой голос жители города могут отдать раз в сутки.