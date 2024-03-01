Омск-Информ
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В апреле дорожники планируют проверить 137 дорог на наличие различных дефектов. Если их найдут, подрядчиков обяжут устранить проблемы.

В этом году дорожники традиционно проведут весеннее обследование дорог, ремонт которых был выполнен в период с 2019 по 2023 год. Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, всего проверят 137 участков дорог.

– Обследование дорог начинается в апреле, после схода снежных масс, и проводятся сотрудниками Управления дорожного хозяйства Омской области совместно с представителями ФКУ «Сибуправтодор» и организаций-исполнителей ремонтных работ. По итогам обследования подрядным организациям будут направлены предписания об устранении выявленных дефектов, – добавили в ведомстве.

Рабочие проверят наличие дефектов покрытия, обочин, дорожных знаков и разметки.

·Авто

В апреле дорожники планируют проверить 137 дорог на наличие различных дефектов. Если их найдут, подрядчиков обяжут устранить проблемы.

В этом году дорожники традиционно проведут весеннее обследование дорог, ремонт которых был выполнен в период с 2019 по 2023 год. Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, всего проверят 137 участков дорог.

– Обследование дорог начинается в апреле, после схода снежных масс, и проводятся сотрудниками Управления дорожного хозяйства Омской области совместно с представителями ФКУ «Сибуправтодор» и организаций-исполнителей ремонтных работ. По итогам обследования подрядным организациям будут направлены предписания об устранении выявленных дефектов, – добавили в ведомстве.

Рабочие проверят наличие дефектов покрытия, обочин, дорожных знаков и разметки.