Там залили новый лед, провели тепло в раздевалки. А с юными хоккеистами теперь занимается тренер.

Там залили новый лед, провели тепло в раздевалки. А с юными хоккеистами теперь занимается тренер.

В Лузино дважды за последнее время побывал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник. Туда его привело обращение местной жительницы по имени Елена. Она рассказала, что на хоккейной площадке в поселке залит некачественный лед и нет теплых раздевалок, а в спорткомплексе поселка холодно.

Ребята, играющие на этой площадке в хоккей, рассказали министру, что им нужен тренер, потому что желающих заниматься много. Елена, как оказалось, еще и тренирует их по выходным. Выяснилось, что она играет за женскую любительскую команду «Омская ракета».

Колесник также заметил, что в лузинском спорткомплексе мало занимающихся. Он поручил залить качественный лед, наладить работу раздевалки и решить проблемы с отоплением.

– Накануне вновь выезжал в Лузино. Лед ровный, в раздевалке тепло. С ребятами 3 раза в неделю занимается тренер. В комплексе тоже тепло и много людей. Радует, что используются все помещения, везде проходят занятия, – написал министр в своем телеграм-канале.

На лето намечен ремонт бортов хоккейной коробки.