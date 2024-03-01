Из-за таяния снега днем и заморозков ночью в асфальте образуются повреждения. Дорожные службы их устраняют. Продолжается и вывоз снега.

Из-за таяния снега днем и заморозков ночью в асфальте образуются повреждения. Дорожные службы их устраняют. Продолжается и вывоз снега.

На этой неделе в Омске установилась комфортная погода, однако ночью по-прежнему происходят заморозки. Из-за этого дорожники, наряду с зимними, проводят и летние виды работ.

– Сейчас из-за таяния снега и резкого замерзания в ночные часы также образуются трещины и другие повреждения. Дорожные службы проводят работы по их устранению с помощью холодного асфальта – это временные меры. Участки, нуждающиеся в ремонте, включат в планы по проведению аварийно-восстановительных работ после полного обследования дорожной сети, к ним приступят после запуска асфальтобетонного завода, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Однако календарная зима завершилась только вчера, поэтому дорожные службы продолжают традиционные зимние работы: вывозят снег с основных и второстепенных дорог и проездов, а также из мест возможного подтопления весной. К тому же синоптики прогнозируют снегопад, поэтому дорожники готовятся к усиленной работе. Нужно будет промести дороги, а потом продолжать вывозить снег. Сегодня на городских улицах трудятся 244 единицы спецтехники и 265 рабочих.

Готовится город и к весеннему паводку. Ливневые канализации и дождеприемные канавы чистятся, причем канавы – в основном за счет ручного труда.

– Закрытые лотки и ливневки пропаривают и прочищают от попавшего в них мусора и льда. На большей части возможных мест подтоплений уже проведены работы по вывозу снега. Специалисты продолжают следить за их состоянием. С потеплением жители частного сектора начинают скидывать с крыш накопившийся снег, также синоптики снова обещают осадки. При необходимости вывоз снега с таких участков проведут повторно, – рассказали в мэрии.

Также в администрации Омска отметили, что в этом сезоне с городских дорог вывезено более 860 тыс. кубометров снега. Это уже на 300 тыс. кубометров снега больше, чем дорожные службы вывезли на снежные полигоны в прошлом году к началу марта.