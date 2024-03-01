Житель Калачинского района, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, вынужден жить в крохотном доме еще с несколькими людьми.

Житель Калачинского района, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, вынужден жить в крохотном доме еще с несколькими людьми.

Житель Калачинского района, устав от общения с властями, обратился в прокуратуру. Дело в том, что мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания и живет в доме площадью 38,1 кв. м. Этот дом находится в собственности пяти человек.

– Вместе с тем при имеющемся у него заболевании совместное проживание граждан в одной квартире невозможно, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Мужчину приняли на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору соцнайма во внеочередном порядке, но ничего не давали.

После проведенной проверки калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский направил в суд исковое заявление с требованием к органу местного самоуправления предоставить мужчине положенную квартиру. Суд встал на сторону прокуратуры.

Прокуратура обещает проконтролировать исполнение решения суда.