Это остатки лекарств против бактерий. Нарушения выявили в Россельхознадзоре.

Это остатки лекарств против бактерий. Нарушения выявили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор провел лабораторный мониторинг и обнаружил нарушения в продукции предприятий из нескольких российских регионов. В их числе оказалась и Омская область. Как следует из сообщения в телеграм-канале ведомства, это товар одной из омских компаний.

– В 10 пробах продуктов из мяса птицы (грудка гриль) выявлены остатки антибактериального лекарственного средства офлоксацина в количестве от 564 до 688 мкг/кг. Наличие данных препаратов в пищевой продукции не допускается, – сообщает Россельхознадзор.

Проблема в том, что в высоких концентрациях офлоксацин может привести людей к инфекционным заболеваниям, которые трудно лечить.

Нарушения также найдены в продукции предприятий из Московской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.