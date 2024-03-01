Ее участниками стали гости стажировки Минпромторга РФ, которая проходит в регионе.

Ее участниками стали гости стажировки Минпромторга РФ, которая проходит в регионе.

В Омске прошла презентация первого промышленного маршрута для туристов. Ее участниками стали гости стажировки Минпромторга РФ, которая проходит в регионе.

– Мы в Омской области специально для вас разработали первый туристско-промышленный маршрут, который рассказывает, что именно у нас в регионе с момента основания и по сегодняшний день создается тот самый железный щит, который есть опора нашей страны, – отметил на презентации глава региона Виталий Хоценко.

Презентация прошла в областном Конгресс-холле. На сцене перед участниками выступили «Служилые люди Сибири», которые показали номер про освоение земель. Актеры «Пятого театра», ТЮЗа и танцевальные коллективы примерили образы купцов и купчих из Омской губернии, иностранных предпринимателей и заводчан.

Маршрут для туристов будет включать в себя экскурсии по промышленным предприятиям и покажет зарождение индустрии в регионе.