Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Четырехэтажное здание будет располагаться на улице Семиреченской. 
На Левобережье Омска появится новый дом. Четырехэтажное здание будет располагаться на улице Семиреченской. 
Строить объект будет «Специализированный застройщик Вита». Проект возведения дома уже получил одобрение государственной экспертизы. Положительное заключение выдало ООО «Экспертно-проектный центр».
Отметим, что организация «Специализированный застройщик Вита» была зарегистрирована в 2020 году.
·Общество

Четырехэтажное здание будет располагаться на улице Семиреченской. 
На Левобережье Омска появится новый дом. Четырехэтажное здание будет располагаться на улице Семиреченской. 
Строить объект будет «Специализированный застройщик Вита». Проект возведения дома уже получил одобрение государственной экспертизы. Положительное заключение выдало ООО «Экспертно-проектный центр».
Отметим, что организация «Специализированный застройщик Вита» была зарегистрирована в 2020 году.