Организация использовала беспилотник без получения соответствующих разрешений.

Организация использовала беспилотник без получения соответствующих разрешений.

Омская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности полетов. Оказалось, что в декабре прошлого года в Омске коммерческая организация использовала квадрокоптер во время проектирования систем охранного телевидения административных зданий.

При этом сам беспилотник необходимо было поставить на учет в Росавиации. Также у компании не было разрешения на использование воздушного пространства класса «С»: предприятие не предоставило план полета в органы обслуживания воздушного движения.

В результате юридическое лицо, руководитель и сотрудник были привлечены к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Теперь они должны выплатить штраф 62 тыс. рублей.