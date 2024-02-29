Омск-Информ
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·Общество

Их будут использовать для ремонта. Люки и дождеприемники закупят на 4 млн рублей.

Мэрия Омска решила закупить люки, крышки колодцев и дождеприемники. На них власти готовы потратить 4 млн рублей. Информация об этом появилась на госуслугах.

Люки и крышки будут использовать для ремонта. Их должны доставить в течение 40 дней с момента подписания договора. Всего закупят 150 дождеприемников для ливневых канализаций, 30 люков и 10 крышек.

·Общество

Их будут использовать для ремонта. Люки и дождеприемники закупят на 4 млн рублей.

Мэрия Омска решила закупить люки, крышки колодцев и дождеприемники. На них власти готовы потратить 4 млн рублей. Информация об этом появилась на госуслугах.

Люки и крышки будут использовать для ремонта. Их должны доставить в течение 40 дней с момента подписания договора. Всего закупят 150 дождеприемников для ливневых канализаций, 30 люков и 10 крышек.