По словам губернатора, президент обозначил главные точки развития, на которые омские власти будут опираться в ближайшие годы.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
– Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию обозначил главные точки развития, на которые будем опираться в ближайшие годы. Особое внимание лидер нашего государства уделил социальной поддержке многодетных семей. Огромным подспорьем для наших жителей станет новый нацпроект «Семья», а нацпроекты «Молодежь России» и «Кадры» станут базой для воспитания нового поколения профессионалов, которые готовы и будут трудиться во имя благополучия России, – отметил Хоценко.
Кроме того, глава региона заявил, что власти продолжат работать над программой переселения из ветхого и аварийного жилья. Некоторые поручения уже даны.