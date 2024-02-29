По данным президента, такие компании вносят все больший вклад в развитие экономики. Поэтому им нужно оказать поддержку.

По данным президента, такие компании вносят все больший вклад в развитие экономики. Поэтому им нужно оказать поддержку.

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем послании Федеральному Собранию отметил вклад предприятий малого и среднего бизнеса в развитие отечественной экономики.

– В прошлом году в России зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч таких компаний – самый высокий показатель за последние пять лет. Это значит, что люди верят в себя и страну. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, – сказал Путин.

Нужно, чтобы доход на работника, занятого в такой сфере, в ближайшие шесть лет опережал темпы увеличения ВВП.

Также президент отметил, что не должно быть случаев, когда компании невыгодно наращивать темпы роста. Это происходит из-за увеличения налогов при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую.

– Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению. Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации. Чтобы такие компании смогли перейти к нормальной цивилизованной работе «вбелую». Никаких штрафов, санкций – подчеркиваю это особо – пересчетов налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии, – заявил президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству уже со следующего года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих с упрощенной системы налогообложения на общую. Также власть пошла на временный мораторий на проверки. Этот шаг себя оправдал: компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг и несут ответственность перед потребителем, можно и нужно доверять.

Поэтому Путин считает возможным с 1 января 2025 года полностью перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно. А там, где риски отсутствуют, применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок производственного бизнеса.

– В целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. Прошу правительство подготовить на этот счет конкретные предложения, – поручил Путин.

Еще президент России предложил дать специальное право некрупному бизнесу раз в пять лет оформлять кредитные каникулы без ухудшения кредитной истории. Нужно создать все условия, чтоб малые и средние компании развивались динамично.