По словам президента России, это принципиальное требование. Тогда и предприятиям будет оказана мощная государственная поддержка.

По словам президента России, это принципиальное требование. Тогда и предприятиям будет оказана мощная государственная поддержка.

Во время сегодняшнего бюджетного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин говорил о перспективах развития российского бизнеса.

Принципиальное требование: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. Где, как оказалось, можно все потерять.

– А теперь вот мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Ну не надо туда уводить, и тогда не будем решать, как вернуть, – прокомментировал ситуацию президент.

Путин отметил, что лучшая стратегия сбережения своих активов – вкладывать их в свою страну, людей, развитие компаний, подготовку кадров. Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных патриотических позициях. И бизнес, который работает в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений. Вложения в страну, а также защита инвестиций и прав бизнесменов, по словам главы государства, взаимосвязаны. Власти должны это обеспечить.

– Я всегда говорил и скажу еще раз: никому – ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов – не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе и из предпринимательской среды, помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплаты платят людям, – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что в этом и есть призвание власти – помогать.