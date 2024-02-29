Омск-Информ
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·Общество

Президент Владимир Путин предложил поощрять регионы, которые активно занимаются благоустройством общественных территорий.

Во время сегодняшнего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости выделения дополнительных средств на благоустройство общественных территорий в российских регионах.

– Необходимо оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры. На благоустройство направим 360 млрд рублей, – сообщил Путин.

Также глава государства заявил о продлении программы формирования комфортной городской среды для малых городов.

·Общество

Президент Владимир Путин предложил поощрять регионы, которые активно занимаются благоустройством общественных территорий.

Во время сегодняшнего послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости выделения дополнительных средств на благоустройство общественных территорий в российских регионах.

– Необходимо оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы, исторические центры. На благоустройство направим 360 млрд рублей, – сообщил Путин.

Также глава государства заявил о продлении программы формирования комфортной городской среды для малых городов.