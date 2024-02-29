Омск-Информ
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·Общество

Президент анонсировал новые условия ипотеки для участников СВО и обновленную программу для жителей аварийных домов.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину создать новую программу расселения аварийного жилья. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.
Также глава региона отметил потребность распространить семейную ипотеку на малые города, в которых практически нет новостроек.
Кроме того, президент анонсировал ипотеку под 2 % для участников СВО. Она будет распространяться только на покупку жилья на Дальнем Востоке, в Арктике, на Донбассе и в Новороссии.
·Общество

Президент анонсировал новые условия ипотеки для участников СВО и обновленную программу для жителей аварийных домов.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину создать новую программу расселения аварийного жилья. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.
Также глава региона отметил потребность распространить семейную ипотеку на малые города, в которых практически нет новостроек.
Кроме того, президент анонсировал ипотеку под 2 % для участников СВО. Она будет распространяться только на покупку жилья на Дальнем Востоке, в Арктике, на Донбассе и в Новороссии.