По словам главы государства, в России готовы обсуждать это со всеми заинтересованными.

По словам главы государства, в России готовы обсуждать это со всеми заинтересованными.

Во время сегодняшнего бюджетного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что в Евразии нужен новый контур безопасности. По его словам, действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех.

– Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну – думаю, что это сегодня важно для всех, – без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен, – заявил Путин.

Путин также отметил, что Россия стремится к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы – трансформацию мировой экономики, финансов, технологических рынков.