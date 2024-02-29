Омск-Информ
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·Политика

В прошлом году суд оправдал Александра Фрикеля. Его обвиняли в мошенничестве.
Восьмой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего заместителя министра строительства Омской области Александра Фрикеля. Его обвиняли в мошенничестве.
Дело на экс-чиновника было возбуждено в 2020 году. Компания ООО «Дорожник», которой руководил Фрикель, занималась строительством дороги в Полтавском районе. Во время проведения работ организация самостоятельно изменила проект. Это, как считают следователи, привело к возможности похитить мошенническим путем 7,5 млн рублей.
В июне прошлого года Центральный районный суд признал бывшего чиновника невиновным, Омский областной суд оставил приговор без изменений. 
·Политика

В прошлом году суд оправдал Александра Фрикеля. Его обвиняли в мошенничестве.
Восьмой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего заместителя министра строительства Омской области Александра Фрикеля. Его обвиняли в мошенничестве.
Дело на экс-чиновника было возбуждено в 2020 году. Компания ООО «Дорожник», которой руководил Фрикель, занималась строительством дороги в Полтавском районе. Во время проведения работ организация самостоятельно изменила проект. Это, как считают следователи, привело к возможности похитить мошенническим путем 7,5 млн рублей.
В июне прошлого года Центральный районный суд признал бывшего чиновника невиновным, Омский областной суд оставил приговор без изменений. 