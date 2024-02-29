Глава государства отметил, что Россия не начинала военный конфликт на Украине, но сделает все, чтобы его закончить.

Глава государства отметил, что Россия не начинала военный конфликт на Украине, но сделает все, чтобы его закончить.

Во время оглашения своего послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин подробно остановился на ситуации с проведением специальной военной операции.

– Не мы начали эту войну в Донбассе, но я уже не раз говорил, что мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы, – заявил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что Западу не удалось добиться разрушения России изнутри, как это произошло на Украине.