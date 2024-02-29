После преступления сельчанин спрятал тело женщины в снегу и никому ничего не сказал.

После преступления сельчанин спрятал тело женщины в снегу и никому ничего не сказал.

В селе Новорождественка Исилькульского района обнаружили труп 40-летней женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 23 февраля женщина сообщила 35-летнему мужу, что уходит от него. Мужчина был пьян, жестоко избил жену, а когда та умерла, спрятал тело в снегу.

Когда родственники женщины не смогли с ней связаться, они обратились в полицию. Во время поисков и нашли тело. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила криминальный характер смерти.

Мужа сельчанки задержали. Его собираются заключить под стражу на время следствия.