Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Теперь интернет-ресурс с доменным именем admomsk.gosuslugi.ru станет новым порталом.
С завтрашнего дня официальный сайт мэрии Омска изменит адрес. Теперь интернет-ресурс с доменным именем admomsk.gosuslugi.ru станет новым порталом.
– Перевод интернет-ресурсов госучреждений на единую платформу «Госвеб» реализуется в рамках направления «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика». Особо подчеркну, что Омская область вошла в число 45 пилотных субъектов по переводу сайтов госучреждений на платформу «Госвеб», – отметил мэр Сергей Шелест.
На сайте мэрии по-прежнему можно будет ознакомиться с нормативными актами и другими документами, а также найти информацию о бюджете, реализации нацпроектов и многом другом.
·Общество

Теперь интернет-ресурс с доменным именем admomsk.gosuslugi.ru станет новым порталом.
С завтрашнего дня официальный сайт мэрии Омска изменит адрес. Теперь интернет-ресурс с доменным именем admomsk.gosuslugi.ru станет новым порталом.
– Перевод интернет-ресурсов госучреждений на единую платформу «Госвеб» реализуется в рамках направления «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика». Особо подчеркну, что Омская область вошла в число 45 пилотных субъектов по переводу сайтов госучреждений на платформу «Госвеб», – отметил мэр Сергей Шелест.
На сайте мэрии по-прежнему можно будет ознакомиться с нормативными актами и другими документами, а также найти информацию о бюджете, реализации нацпроектов и многом другом.