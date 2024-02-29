Сбрасываемая в Иртыш вода по ряду качественных показателей теперь превосходит ту, которую изначально брали из реки для водоснабжения.

Сбрасываемая в Иртыш вода по ряду качественных показателей теперь превосходит ту, которую изначально брали из реки для водоснабжения.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области высоко оценили объем инвестиций в очистные сооружения канализации прошел круглый стол по проблемам контроля качества воздуха, воды, выбросов и сбросов. Для его участников специалисты омского водоканала организовали экскурсию на очистные сооружения канализации. Экспертов-экологогам показали современное оборудование: новые аэрируемые песколовки, аэротенки, воздуходувные станции, а также передвижные лаборатории контроля воздуха.

— Заметен объем инвестиций. Я была здесь пять лет назад, и с того времени очистные сооружения канализации преобразились. Порадовала оснащенность передвижных лабораторий, взаимозаменяемость оборудования, очень много контрольных точек, где контролируется атмосферный воздух и проводится производственный экологический контроль, — отметила начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минприроды Ольга Иванова.

Мониторинг качества очистки сточных вод проводится лабораторным центром предприятия, который имеет аккредитацию и оснащен современным оборудованием. Качество воды, сбрасываемой после очистки в Иртыш, контролируется каждые 6 часов 365 дней в году. Специалисты лабораторного центра также контролируют состояние «активного ила» — микроорганизмов, которые непосредственно очищают сточные воды.

— Благодаря инвестиционным программам нам удается обновлять и внедрять современные технологии на каждом этапе. Омский водоканал – ответственный природопользователь, мы контролируем качество очистки сточных вод. Это необходимо, чтобы не допускать превышений нормативов сбросов в очищенной воде, так как Иртыш является источником водоснабжения не только Омска, но и других городов, — сообщил главный инженер предприятия Денис Хохлов.

Специалисты омского водоканала проводят мониторинг состояния воздуха в границах санитарной зоны и реки в точке выпуска очищенных сточных вод, выше и ниже по течению. Сравнение результатов исследований проб реки, отобранных в разных точках, свидетельствуют об отсутствии влияния сброса очищенных сточных вод на состояние водного объекта. По ряду показателей сбрасываемая вода превосходит речную.