Эти работы планируется проводить в Омском лесничестве с 31 марта по 14 ноября.

Эти работы планируется проводить в Омском лесничестве с 31 марта по 14 ноября.

Мэрия объявила аукцион на охрану и воспроизводство лесов на территории Омского лесничества с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины. Предпринимателям предлагают контракт на 2,87 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет посадить молодые хвойники, провести санитарно-оздоровительную и аварийную рубку деревьев, убрать с территорий лесничеств неликвидную древесину, а также прорыхлить почву. Заготовить подрядчику разрешается 102 куб. м древесины.

Заявки на конкурс принимаются до 12 марта. Итоги подведут 14 марта. Все работы планируются в шесть этапов с 31 марта по 14 ноября.