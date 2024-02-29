Здания Биофабрики, о котором ходило множество слухов и легенд, больше не существует. Возможно, скоро на его месте появится жилой дом.

Здания Биофабрики, о котором ходило множество слухов и легенд, больше не существует. Возможно, скоро на его месте появится жилой дом.

В Омске снесли четырехэтажное здание Биофабрики. Об этом обозревателю РИА «Омск-информ» сообщил гендиректор ГК «Стройбетон» Олег Золотов. Биофабрика уже много лет находилась в собственности «Стройбетона». Сначала в заброшенном здании хотели сделать школу, но потом из-за ужесточения СанПИН от этой идеи отказались. Ставшее ненужным здание этой зимой снесли. Теперь на его месте может появиться жилой дом.

– Пока готовим территорию. Разрешения на строительство нет. Сейчас вообще мэрия не выдает разрешения на строительство, – посетовал Олег Золотов.

Омская биофабрика была организована в 1921 году как отделение Сибирского ветеринарно-бактериологического института. В 1963 году был построен четырехэтажный корпус Омской биофабрики, которая вошла в состав главного управления биологической промышленности Министерства сельского хозяйства СССР.

В этом здании долгие годы разрабатывали вакцины для животных и занимались изучением их болезней. Закрыта биофабрика была в 2004 году. По одной из городских легенд, там произошла некая авария, в воздух могли попасть штаммы особо опасного вируса, и все сотрудники в одночасье покинули здание, оставив на рабочих местах личные вещи. Версия эта не имеет официального подтверждения, но косвенное есть – долгие годы заброшенная четырехэтажка находилась на «проветривании». От чего проветривали биофабрику – непонятно. Теперь официально история омской биофабрики завершена. В городе остались лишь одноименный микрорайон и улица с двумя десятками многоэтажек.