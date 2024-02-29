В результате преступники списали все средства, которые были на счетах женщины.

В результате преступники списали все средства, которые были на счетах женщины.

В полицию Большереченского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее 10-летняя дочь отдала мошенникам деньги с ее карты.

Оказалось, что ребенок играет на телефоне в онлайн-игру. Однажды девочка заметила рекламу о продаже валюты, которая использовалась в ее игре. Она позвонила по указанному телефону, где неизвестная девушка попросила ее сфотографировать карту матери с двух сторон и отправить ей.

Затем ребенку велели зайти в банковское приложение на телефоне матери и сделать скриншоты всех карт, в том числе кредитной.

После этого женщина и обнаружила, что с ее счетов исчезло 100 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.