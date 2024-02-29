В соцсетях мужчина увидел объявление о поиске наркокурьера и решил заработать денег.

В соцсетях мужчина увидел объявление о поиске наркокурьера и решил заработать денег.

Русско-Полянский районный суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего местного жителя. Он обвинялся в сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, а также в хранении наркотиков.

В соцсетях мужчина увидел объявление о поиске наркокурьера. Он решил подработать и стал раскладывать закладки в Омске и в районах области. Во время задержания у него нашли почти 67 г синтетических наркотиков.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд отправил его в колонию строгого режима на 11 лет.