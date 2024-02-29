Омск-Информ
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·Общество

Девушка предоставила мошенникам свои банковские данные, чтобы они могли выводить деньги обманутых омичей через ее карту.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с 20-летней омички 137 тыс. рублей в пользу 67-летней пенсионерки.
Оказалось, что пожилая женщина стала жертвой мошенников. А юная омичка выступила в этой схеме «дроппером» – она предоставила свои банковские данные, чтобы через ее карту выводились деньги. Пенсионерка, обманутая мошенниками, перевела на счет девушки 137 тыс. рублей.
– Пенсионерка и владелица карты не были знакомы. Таким образом, переведенные потерпевшей деньги являются для девушки неосновательным обогащением. По иску прокуратуры суд постановил вернуть их в полном объеме, – рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск и обязал девушку вернуть пенсионерке все средства.
·Общество

Девушка предоставила мошенникам свои банковские данные, чтобы они могли выводить деньги обманутых омичей через ее карту.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с 20-летней омички 137 тыс. рублей в пользу 67-летней пенсионерки.
Оказалось, что пожилая женщина стала жертвой мошенников. А юная омичка выступила в этой схеме «дроппером» – она предоставила свои банковские данные, чтобы через ее карту выводились деньги. Пенсионерка, обманутая мошенниками, перевела на счет девушки 137 тыс. рублей.
– Пенсионерка и владелица карты не были знакомы. Таким образом, переведенные потерпевшей деньги являются для девушки неосновательным обогащением. По иску прокуратуры суд постановил вернуть их в полном объеме, – рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск и обязал девушку вернуть пенсионерке все средства.